Precisando trabalhar? Veja como encontrar vagas de emprego em Curitiba

Quem procura emprego em Curitiba pode encontrar oportunidades em um site disponibilizado pela prefeitura. O portal Emprega Curitiba reúne vagas abertas em diversas empresas da cidade e o sistema também permite que empregadores se cadastrem para divulgar oportunidades de contratação.

Entre os cargos disponíveis no portal estão oportunidades para negociador de cobrança, auxiliar de costura, gerente de loja, mecânico eletricista, professor de educação física, atendente de sorveteria, coordenador de turno, engenheiro eletricista, advogado júnior e carpinteiro.

As vagas são oferecidas por empresas como Bellinati Perez, Fuel, Auto Elétrica Rodotruck, Dynâmico, Freddo Gelateria, Burger King e HTMS Group, além de outras empregadoras cadastradas na plataforma.

O setor de logística concentra um dos maiores volumes de oportunidades no portal, com mais de 10 mil vagas cadastradas. Tanto que na próxima quarta-feira (8), um mutirão vai oferecer 250 vagas exclusivas para este setor logístico. A feira acontece das 9h às 14h, na Sala do Sine da Rua da Cidadania da CIC, com distribuição de senhas até as 13h.

As funções são diversas, como operador de empilhadeira, auxiliar de produção e auxiliar de logística. Entre as empresas que recrutam pela plataforma estão DHL Logística, Festval Centro de Distribuição, Equipeças Distribuidora de Peças, GRSA Alimentação Corporativa e Potenza.

Como buscar as vagas

Para acessar as vagas, o candidato precisa criar uma conta e preencher o currículo online. Depois disso, pode filtrar as oportunidades por bairro ou regional, selecionar aquelas mais compatíveis com seu perfil e se candidatar diretamente pela plataforma. Cada anúncio traz informações como descrição da função, requisitos, benefícios e localização da empresa.

O portal também permite acompanhar o andamento dos processos seletivos em um painel individual. Quando uma empresa demonstra interesse em um candidato, o contato ocorre diretamente por telefone ou e-mail para o agendamento das próximas etapas, como entrevistas.

Quem prefere buscar uma vaga presencialmente também poderá participar de uma feira de empregos voltada ao setor de logística na quarta-feira (8), das 9h às 14h, na Sala do Sine da Rua da Cidadania da CIC. Cinco empresas oferecerão cerca de 250 vagas, com entrevistas realizadas no próprio local. A distribuição de senhas ocorrerá até as 13h.