O Paraná registra nesta segunda-feira (29) um total de 600 mortes em decorrência da Covid-19, revela boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Na comparação com o boletim anterior, de domingo (28), foram registradas mais 14 mortes. Todos estavam internados: são cinco mulheres e nove homens, com idades que variam de 33 a 90 anos. Os óbitos ocorreram entre 23 e 29 de junho. Os pacientes que faleceram residiam em Curitiba (5), Foz do Iguaçu (2), Cascavel, Itaguajé, Mandaguaçu, Maringá, Paranaguá, Presidente Castelo Branco e Sarandi.

Já o total de casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus ultrapassou a marca de 21 mil nesta segunda-feira (29): são 21.089 infectados no total, o que representa 573 a mais em relação ao informe anterior. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

