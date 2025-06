Corpo de estudante que morreu em intercâmbio é velado no Paraná

O estudante da rede estadual de ensino do Paraná que morreu durante um intercâmbio no Canadá foi velado na noite deste sábado (28). O corpo de Victor Gabriel Camargo, de 16 anos, chegou ao Brasil pelo Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e foi levado para Jesuítas, no interior do Paraná, onde foi velado por familiares e amigos.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR), o traslado de São Paulo até o Paraná foi feito por um avião da Casa Militar do Governo do Estado. A aeronave pousou em Toledo, de onde o corpo seguiu por terra até Jesuítas, a cerca de 60 quilômetros de distância.

Relembre o caso

Victor era um dos participantes do programa de intercâmbio “Ganhando o Mundo”, promovido pelo governo estadual. O jovem morava no Canadá, hospedado por uma família anfitriã na cidade de Nackawic, na província de New Brunswick.

O adolescente desapareceu após entrar em um rio próximo à residência onde vivia. No momento do ocorrido, ele estava acompanhado da família canadense e de outra estudante brasileira que também participa do programa. Equipes de resgate locais foram acionadas para as buscas.

O corpo de Victor foi encontrado no dia 17 de junho. A causa da morte foi confirmada como afogamento. A Seed-PR informou que tem prestado apoio à família com medidas legais, consulares e logísticas, além de intermediar o contato com autoridades canadenses.