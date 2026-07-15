Coronel Hudson volta à Secretaria de Segurança Pública do Paraná após saída em abril

O coronel Hudson Leôncio Teixeira reassumiu a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR) nesta quarta-feira (15). De acordo com comunicado divulgado por ele, a volta ao cargo foi decidida em conjunto com o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).
Hudson havia deixado a pasta em abril deste ano, após um pedido do governador. Na ocasião, a informação era de que a saída fazia parte de um movimento político planejado pelo governo, com foco no cenário eleitoral de 2026. No entanto, a posição estratégica que o coronel teria não foi detalhada.
Nesta quarta-feira, a nota do secretário afirma que ele “pode contribuir com o Estado de maneira estratégica e técnica por conta de seus mais de 36 anos de experiência no dia a dia da segurança pública no Paraná”.
Com o retorno à Sesp, Hudson volta a comandar o planejamento das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica e da Polícia Penal.