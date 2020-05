Divulgado na tarde deste domingo (17), o boletim do coronavírus do Paraná apontou para mais uma morte em Londrina, norte paranaense, totalizando 124 óbitos no Paraná. O boletim apontou ainda mais 44 casos confirmados da doença e 1.477 recuperados. Curitiba não divulgou boletim neste domingo, mas o de sábado (16) apontou zero mortes, 12 novos casos e 613 recuperados.

Segundo a Secretaria de Saúde do Paraná o óbito é um homem de 68 anos, que morava em Londrina e que estava internado.

As novas confirmações de Covid-19 são nas cidades: Agudos do Sul (2), que criou barreiras sanitárias para conter o avanço do vírus, Andirá (1), Campo Bonito (1), Campo Mourão (1), Cascavel (2), Curitiba (10), Guaraniaçu (1), Imbituva (1), Londrina (3), Mamborê (1), Maringá (8), Medianeira (1), Mirador (3), Palotina (1), Paraíso do Norte (1), Paranaguá (2), Paranavaí (2), Piraquara (1), Ponta Grossa (1) e Siqueira Campos (1).

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?