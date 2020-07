Nesta sexta-feira (10), o boletim da Secretaria de estado da Saúde (Sesa) sobre o avanço do novo coronavírus mostra que 39.064 pessoas foram infectadas pela doença no Paraná e 961 óbitos em decorrência da covid-19 foram registrados. Em relação ao dia anterior, houve um aumento de 2.063 diagnósticos positivos e 47 mortes – um novo recorde negativo para o estado.

O boletim desta sexta aponta para a ocupação de 656 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) com pacientes adultos em tratamento da covid-19 pelo SUS, o que corresponde a 73% das vagas.

Já foram descartados 111.096 suspeitos, enquanto seguem em investigação 7.202 exames. O estado contabiliza 13.374 recuperados do coronavírus. As novas vítimas são 22 mulheres e 25 homens, com idades que variam de 23 a 96 anos. Os óbitos ocorreram entre 22 de junho e 10 de julho. Os pacientes que faleceram residiam em: Cascavel (7), Londrina (4), Maringá (3), Arapongas (3), Curitiba (3), Foz do Iguaçu (3), Rio Branco do Sul (2), Fazenda Rio Grande (2), Cambé (2), Astorga (2).