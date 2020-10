O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) nesta sexta-feira (9) aponta 1.512 novos casos de coronavírus e 25 mortes causadas pela covid-19. As novas vítimas, 10 mulheres e 15 homens, de 34 a 89 anos, residiam em Curitiba (8), Cascavel (2), Foz do Iguaçu (2), Pinhais (2), Apucarana, Arapongas, Bandeirantes, Ibema, Londrina, Mandaguari, Paraíso do Norte, Piraquara, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e Sertanópolis.

Com a atualização dos dados, a pandemia no Paraná chega a 187.610 infectados, com 4.692 óbitos. Até a publicação desta reportagem, a Sesa não divulgou o arquivo com os dados completos do dia.

Em nota na Agência Estadual de Notícias (AEN), confirmou ainda as estatísticas de internamentos por covid-19. São 830 pacientes com o diagnóstico da doença, sendo 694 no SUS (338 em UTIs e 356 em enfermarias) e 136 na rede privada. Outros 916 internados aguardam resultados de exames – destes, 373 estão em UTIs e 543 em enfermarias, tanto no SUS quanto em hospitais privados.