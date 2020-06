O Paraná registrou um acréscimo de 846 casos novos de infecção pelo coronavírus e 25 mortes nesta sexta-feira (26). Com esses números, o estado chegou à marca de 18.464 casos e 551 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, em março. Estão internados em hospitais públicos ou particulares 651 pacientes com o novo vírus; 416 deles em enfermaria (63,9%) e 235 em UTIs (36,1%). Há outros 790 pacientes internados com suspeita de Covid-19 – o total de testes aguardando resultado chega a 13,5 mil amostras.

LEIA MAIS – Curitiba tem 315 pacientes internados com covid-19 e chega a 4.101 casos confirmados

A taxa de ocupação em UTIs exclusivas Covid-19 permanece em 63% no estado, com situação mais crítica na Macrorregional de Saúde Oeste, que está com 86% de ocupação nos seus 101 leitos de UTI. As 25 pessoas que faleceram estavam internadas: 10 mulheres e 15 homens, com idades que variam de 34 a 90 anos. A maioria dos óbitos ocorreu em Londrina (8) e Curitiba (6), entre 17 e 26 de junho. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?