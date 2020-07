O boletim do coronavírus desta terça-feira (14), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mostra o aumento de 1.775 casos confirmados e um recorde de 57 mortes em relação ao dia anterior. Com a maior alta de óbitos em um período de 24 horas, o estado chegou à soma de 1.129 falecimentos desde o primeiro caso registrado. Os infectados no estado chegaram a 44.870.

Seguem internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 660 pacientes adultos, o que equivale à ocupação de 72% das vagas. Estão em análise amostras de 5.752 pessoas; já foram descartados outros 125.237 casos suspeitos. Os recuperados somam 15.383 paranaenses. Entre as vítimas que constam no boletim, estão 25 mulheres e 32 homens, com idades que variam de 40 a 99 anos.

Os óbitos ocorreram entre 17 de junho a 14 de julho. Eles residiam em: Curitiba (23), Cascavel (5), Piraquara (3), Goioerê (2), Londrina (2), Paranaguá (2), além de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Arapongas, Bandeirantes, Barbosa Ferraz, Cambé, Cerro Azul, Colombo, Itambé, Mallet, Marilena, Marmeleiro, Matinhos, Ponta do Paraná, Rio Branco do Sul, Santa Helena, São João do Ivaí, São José dos Pinhais, Telêmaco Borba, Terra Boa, Tibagi e Toledo. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

