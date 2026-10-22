Copa do Mundo de futebol feminino 2027 não altera aulas, mas Estado e Curitiba terão recessos diferentes

Os pais e responsáveis por estudantes das redes públicas do Paraná e de Curitiba já podem organizar o planejamento para 2027. Mesmo com a realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA no Brasil no meio do ano, as aulas não passarão por suspensões prolongadas.

A decisão ocorre porque o estado não sediará partidas do torneio e conta com autonomia jurídica para manter a rotina das turmas sem prejuízo aos 200 dias letivos exigidos por lei.

Apesar da manutenção do modelo tradicional de ensino, famílias com filhos matriculados no Estado e no Município precisam ficar atentas: os períodos de folga no meio do ano não serão idênticos.

Na rede municipal de Curitiba, sob a organização da Superintendência de Gestão Educacional, sob o comando de Estela Endlich, a Secretaria Municipal da Educação (SME) definiu que o recesso escolar de inverno terá duração de 15 dias, previsto para ocorrer entre 12 e 26 de julho de 2027.

A prefeitura informou que elabora o cronograma de acordo com a rotina própria dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e das escolas de ensino fundamental, exercendo a autonomia municipal prevista na legislação.

Já a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) confirmou que o calendário da rede estadual para 2027 está fechado e alinhado ao Parecer nº 7/2026 do Conselho Nacional de Educação (CNE).

O documento garante liberdade para que estados fora da rota dos jogos decidam suas datas de acordo com as necessidades locais, garantindo o cumprimento integral da carga horária sem paralisar as atividades durante o mês inteiro do evento esportivo.

A publicação oficial das normativas e do calendário detalhado das escolas municipais de Curitiba deve acontecer ao longo da próxima semana. No Estado, a estrutura geral segue mantida sem sobressaltos para o cumprimento da carga horária anual.

Comparativo dos Calendários de 2027

Etapa / Período Rede Estadual (SEED-PR) Rede Municipal (SME Curitiba) Início do Ano Letivo Primeira semana de fevereiro de 2027 Primeira semana de fevereiro de 2027 Recesso do Meio do Ano (Inverno) Julho de 2027 (datas específicas em homologação) 12 a 26 de julho de 2027 (15 dias de duração) Término do Ano Letivo Meados de dezembro de 2027 Meados de dezembro de 2027 Carga Horária Obrigatória 200 dias letivos 200 dias letivos