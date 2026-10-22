Copa do Mundo de futebol feminino 2027 não altera aulas, mas Estado e Curitiba terão recessos diferentes

Os pais e responsáveis por estudantes das redes públicas do Paraná e de Curitiba já podem organizar o planejamento para 2027. Mesmo com a realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA no Brasil no meio do ano, as aulas não passarão por suspensões prolongadas.
A decisão ocorre porque o estado não sediará partidas do torneio e conta com autonomia jurídica para manter a rotina das turmas sem prejuízo aos 200 dias letivos exigidos por lei.
Apesar da manutenção do modelo tradicional de ensino, famílias com filhos matriculados no Estado e no Município precisam ficar atentas: os períodos de folga no meio do ano não serão idênticos.
Na rede municipal de Curitiba, sob a organização da Superintendência de Gestão Educacional, sob o comando de Estela Endlich, a Secretaria Municipal da Educação (SME) definiu que o recesso escolar de inverno terá duração de 15 dias, previsto para ocorrer entre 12 e 26 de julho de 2027.
A prefeitura informou que elabora o cronograma de acordo com a rotina própria dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e das escolas de ensino fundamental, exercendo a autonomia municipal prevista na legislação.
Já a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) confirmou que o calendário da rede estadual para 2027 está fechado e alinhado ao Parecer nº 7/2026 do Conselho Nacional de Educação (CNE).
O documento garante liberdade para que estados fora da rota dos jogos decidam suas datas de acordo com as necessidades locais, garantindo o cumprimento integral da carga horária sem paralisar as atividades durante o mês inteiro do evento esportivo.
A publicação oficial das normativas e do calendário detalhado das escolas municipais de Curitiba deve acontecer ao longo da próxima semana. No Estado, a estrutura geral segue mantida sem sobressaltos para o cumprimento da carga horária anual.
Comparativo dos Calendários de 2027
|Etapa / Período
|Rede Estadual (SEED-PR)
|Rede Municipal (SME Curitiba)
|Início do Ano Letivo
|Primeira semana de fevereiro de 2027
|Primeira semana de fevereiro de 2027
|Recesso do Meio do Ano (Inverno)
|Julho de 2027 (datas específicas em homologação)
|12 a 26 de julho de 2027 (15 dias de duração)
|Término do Ano Letivo
|Meados de dezembro de 2027
|Meados de dezembro de 2027
|Carga Horária Obrigatória
|200 dias letivos
|200 dias letivos