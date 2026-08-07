Cooperativa do Paraná vai construir nova granja após aporte de R$ 60 milhões

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 60,3 milhões para a Lar Cooperativa Agroindustrial ampliar a produção de aves e modernizar estruturas de armazenagem de grãos no Oeste do Paraná. Os recursos foram anunciados nesta quinta-feira (6) e serão destinados a três projetos nos municípios de São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu e Itaipulândia.

Segundo o BNDES, o investimento contempla a implantação de uma nova unidade de recria de aves e a modernização de duas unidades de beneficiamento e armazenagem de grãos. A expectativa é de que os projetos gerem 172 empregos durante a fase de implantação, sendo 122 diretos e 50 indiretos. Após a conclusão das obras, a operação permanente das estruturas deverá criar 306 postos de trabalho.

Fundada em 1964, no Oeste paranaense, a Lar Cooperativa atua nos segmentos agrícola, pecuário e agroindustrial. Com os novos investimentos, a expectativa é ampliar a capacidade operacional e melhorar o fluxo de processamento durante os períodos de maior demanda.

Nova granja no Paraná

Em São José das Palmeiras, o projeto prevê a construção de três granjas para uma nova unidade de recria, com capacidade para produzir anualmente 800 mil aves fêmeas e 88 mil machos, que abastecerão outra unidade da cooperativa já instalada na região.

Já nas unidades de armazenagem localizadas no distrito de Santa Rosa do Ocoy, em São Miguel do Iguaçu, e em Itaipulândia, serão instalados novos sistemas de limpeza, secagem e movimentação de grãos. Cada empreendimento contará com uma linha de secagem capaz de processar até 240 toneladas por hora, além de novos silos e equipamentos para o transporte e redistribuição interna de soja e milho.

O financiamento será concedido por meio da linha BNDES Finem, com recursos do Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA) e do Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária (Prodecoop), ambos vinculados ao Plano Safra 2025/2026.