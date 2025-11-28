Reconstrução: 320 casas serão erguidas em Rio Bonito do Iguaçu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A construção das primeiras casas pré-moldadas para famílias afetadas pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, começará na próxima semana. Oito terrenos já foram preparados e liberados pela prefeitura para o início das obras, que serão executadas pela empresa Tecverde e gerenciadas pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).

A primeira residência a ser construída será para a família de Marilda Risse, esposa de uma das vítimas fatais do desastre ocorrido no início de novembro. As casas utilizarão o sistema wood frame, que promete reduzir o tempo de construção, e terão entre 45 m² e 50 m², incluindo sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço.

O processo de construção envolve várias etapas, começando pela fundação rasa com instalações embutidas, seguida pela cura do concreto, montagem das paredes pré-fabricadas, colocação do telhado e acabamentos finais. O governo estadual investirá R$ 44 milhões para construir 320 moradias para as famílias atingidas.

A Cohapar realizou o cadastramento das famílias e, em parceria com o Crea-PR e o Ibape-PR, vistoriou cerca de 1,5 mil edificações para determinar a ordem de entrega das novas casas. O contrato com a Tecverde estabelece um prazo de 180 dias para a conclusão de todas as 320 residências.

Para famílias que perderam suas casas mas possuem terreno próprio, as novas moradias serão construídas no mesmo local. Aqueles sem área própria receberão casas em terrenos doados pela prefeitura. Esta ação visa realocar as famílias afetadas pelo tornado, proporcionando-lhes novas moradias em um prazo relativamente curto.