Cohab Curitiba sorteia 64 apartamentos do Residencial Theo Aterino

A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) realizou na manhã desta sexta-feira (28/11) o sorteio de 64 apartamentos do Residencial Theo Aterino, no bairro Tatuquara. O evento, que aconteceu no auditório da Cohab, marca o fim de uma espera de mais de dez anos para as famílias contempladas.

O Residencial Theo Aterino conta com 240 unidades habitacionais, sendo que a maioria já havia sido sorteada em março. Todos os beneficiados fazem parte da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, destinada a famílias com renda mensal de até R$ 2.850. As unidades térreas foram priorizadas para pessoas idosas ou com dificuldade de locomoção.

Valdemira Alves, cozinheira de 59 anos que convive com uma limitação na perna, expressou sua alegria: “É uma realização. Depois de dez anos esperando uma casa própria, estamos alcançando este sonho. Vou fazer uma cirurgia agora em dezembro, e mudar para um apartamento no térreo será uma facilidade a mais.”

Embora a gestão da obra seja responsabilidade da Caixa Econômica Federal, o presidente da Cohab, André Baú, afirmou que não poupou esforços para viabilizar a retomada da construção. A superintendente de habitação da Caixa, Vanessa Stuelp, assegurou aos futuros moradores que os apartamentos serão entregues em breve.

As próximas etapas incluem a assinatura dos contratos de aquisição e a entrega das chaves. Vanessa Silveira, presidente da associação de moradores formada pelos contemplados, citou 2025 como um divisor de águas para as famílias beneficiadas.

A emoção tomou conta do evento, como relatou Mariele Aparecida de Oliveira, copeira de 40 anos: “Fiquei bastante emocionada. Faz bastante tempo que a gente está esperando, então a gente fica bem feliz e é difícil conter a emoção. Foram muitos anos de luta, mas graças a Deus deu tudo certo.”