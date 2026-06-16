Confrontos policiais crescem 23% no Paraná e deixam quase 500 mortos em 2025

O Paraná registrou 533 confrontos envolvendo policiais e guardas municipais em 2025, com 497 pessoas mortas e 126 feridas. Os dados fazem parte de um levantamento do Ministério Público do Paraná (MPPR), divulgado durante coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (16)

Os números representam crescimento em relação a 2024, quando houve 433 ocorrências (aumento de 23,1%) com 412 mortos (20,6%) e 109 feridos (15,6%).

Curitiba lidera a lista de cidades com maior número de ocorrências: foram 121 em 2025. A capital e a região metropolitana respondem por 40% dos confrontos tanto em 2024 quanto no ano passado.

Desde 2024, a base de dados passou a incluir também ocorrências que resultaram em lesões corporais e não apenas em mortes. O sistema atual considera informações como tipos de intervenção das polícias que resultaram em morte ou lesão, o período de cada ocorrência e acontecimentos que antecederam os confrontos, como disparo ou saque de arma de fogo pelos envolvidos.

Assim, o levantamento aponta que no ano passado, em 63,22% dos casos que terminaram em morte ou lesão corporal, a polícia atuou enquanto o crime acontecia, durante as abordagens.

Com relação aos meios utilizados pelos suspeitos, em 395 casos das 533 ocorrências (74,10%), eles portavam arma de fogo e, em 74 casos (13,88%), os envolvidos usavam arma branca.

Quem são as vítimas

Segundo o MPPR, 99% dos envolvidos são homens. Deste contingente, 44,3% são pardos e a faixa etária predominante das vítimas que morreram nos confrontos é de 18 a 29 anos.