A partir da próxima terça-feira (4), até o dia 2 de setembro, as inscrições para o concurso de soldado da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Paraná estarão abertas. As inscrições acontecem no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e tem valor de R$ 100. São oferecidas duas mil vagas para soldados da PM e 400 vagas para Bombeiro Militar.

Segundo informações do edital, é necessário ter no máximo 30 anos de idade, completados até o dia 1º de abril de 2020. A remuneração conta com bolsa-auxílio no valor de R$ 1.933,63 e subsídio de R$ 4.263,67 (após o término do Curso de Formação de Praças e respectiva promoção).

Provas da seleção

Os candidatos deverão realizar uma prova de conhecimentos e provas de habilidades específicas, que são divididas nas seguintes etapas: Exame de Capacidade Física (ECAFI); Exame de Sanidade Física (ESAFI); Avaliação Psicológica (AP); e Investigação Social (IS).

Será possível realizar as seletivas em Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.(INSCRIÇÕES AQUI).

