Concurso no Paraná para engenheiros e arquitetos: salários a partir de R$ 9,2 mil

A partir desta quarta-feira (18/02), ficam abertas as inscrições para o processo seletivo do Paraná Educação até o dia 19 de março. O edital contempla oportunidades para engenheiros, arquitetos e topógrafos, com salários iniciais que podem chegar a R$ 9.213,57, além de benefícios previstos no regulamento.

Para o cargo de topógrafo, o candidato deve ter concluído o ensino médio, possuir curso técnico na área e manter registro ativo no CREA-PR. A taxa de inscrição é de R$ 80,00. Todas as vagas destinadas a essa função são para formação de cadastro de reserva. O edital tem validade de até dois anos e prevê remuneração inicial de R$ 3.437,75.

Além dessa função, o documento prevê cadastro de reserva para arquitetos, engenheiros cartógrafos e engenheiros eletricistas. Para esses cargos, o salário inicial é de R$ 9.213,57. A inscrição custa R$ 100,00, conforme estabelecido no edital.

O certame também disponibiliza 17 vagas imediatas para engenheiros civis. Para concorrer, é exigido diploma de curso superior na área, carteira de habilitação categoria B e disponibilidade para viagens.

Para todos os cargos, o edital assegura auxílio-alimentação no valor de R$ 682,00 por mês, além da remuneração base prevista para cada função. Confira mais informações no edital.

Prova será em Curitiba

O processo seletivo será composto por prova objetiva e prova de títulos. A etapa objetiva será aplicada exclusivamente em Curitiba, no dia 12 de abril, conforme o cronograma divulgado.

Na prova objetiva, os candidatos deverão responder a 40 questões de múltipla escolha. O conteúdo programático inclui Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Regulamento de Licitações e Contratos do Paranáeducação e Conhecimentos Específicos de cada área.