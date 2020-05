O concurso para contratação de 2,4 mil policiais militares e bombeiros no Paraná foi adiado por causa da pandemia de coronavírus. O exame seria aplicado dia 28 de junho. Mas, conforme notificado no edital, a prova poderia ter a data alterada por causa da pandemia. São 2 mil vagas para policiais e 400 para bombeiros no maior concurso público do estado.

publicidade

A notícia do adiamento foi postada nas mídias sociais da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros. Entretanto, nenhuma das corporações publicou a nova data da prova. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da PM para saber a nova data e aguarda resposta.

LEIA MAIS – Megaferiado em São Paulo leva Paraná a fazer operação pra conter coronavírus

Na postagem, as duas corporação enfatizam que apenas a prova foi apenas adiada. O concurso não foi cancelado. Com o adiamento, reforça o comando, os candidatos agora “têm um maior tempo para se prepararem para o certame”.

“Orientamos, aos candidatos, buscar os esclarecimentos necessários nos canais oficiais da PMPR, locais únicos que oferecem informações seguras e fidedignas sobre o concurso”, diz a postagem da PM e Bombeiros.

Distribuição de vagas

As 2,4 mil vagas serão regionalizadas no estado. Na categoria Polícia Militar, para a capital e região metropolitana são 890 vagas; para a região de Londrina são 270 vagas; para a região de Maringá são 290 vagas; para a região de Ponta Grossa são 305 vagas e, para a região de Cascavel, são 245 vagas.

VIU ESSA? – Mercado de Curitiba é interditado por vender queijos e iogurtes com a data de validade adulterada

Na categoria Corpo de Bombeiros, são 100 vagas para a Capital e Região Metropolitana; 200 vagas para a região de Londrina e 100 vagas para a região de Cascavel.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?