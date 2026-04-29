Como votam os senadores do Paraná na indicação de Messias ao STF

Nesta quarta-feira (29/05), o Senado Federal vai sabatinar o advogado-geral da União Jorge Messias para aprovar ou não sua indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O Paraná será representado neste processo pelos seus três representantes: Sérgio Moro (PL), Flávio Arns (PSB) e Oriovisto Guimarães (PSDB).

Estima-se que o Governo Federal já tenha o apoio de 44 senadores, o que seria suficiente para a aprovação de Messias (precisa de 41 votos). O número teria sido conquistado com o apoio dos partidos que integram a base do governo e apoiadores silenciosos, que em ano de eleição precisam construir alianças que sustentem seus projetos pessoais para outubro.

Entre os paranaenses, o senador Oriovisto Guimarães (PSDB) informou, ao site PlatôBR, que está viajando ao exterior e não participará da votação. Flávio Arns está no PSB, que pertence à base do governo Lula e já declarou apoio, deve votar a favor da indicação de Messias (apesar de não ter declarado isso publicamente). Já Sergio Moro (PL) deve votar contra.

Como será a votação?

Messias responderá a perguntas dos 27 integrantes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Para avançar e ir para a votação em plenário, o nome do advogado-geral precisa de pelo menos 14 votos (metade + 1). No plenário, Messias vai ser analisado por todos os 81 senadores da casa e precisa de pelo menos 41 votos para ser aprovado para o cargo de ministro do STF, em substituição a Luís Roberto Barroso (que se aposentou em outubro de 2025).

Aprovada a indicação no Senado, o Governo Federal publica a nomeação no Diário Oficial da União e a data da posse é definida pelo STF.