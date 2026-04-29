Trânsito no Paraná tem pontos de lentidão por obras nesta quarta-feira (29)

O trânsito no Paraná nesta quarta-feira (29/04), apresenta diversos pontos de atenção em rodovias federais e estaduais por conta de obras de manutenção e recuperação asfáltica. Em vários trechos, o fluxo opera em sistema pare-e-siga, o que pode provocar lentidão ao longo do dia.

Motoristas que pretendem viajar ou circular entre regiões do estado devem redobrar a atenção e programar o deslocamento com antecedência, já que os serviços estão distribuídos em diferentes rodovias estratégicas.

Obras e interdições (sistema pare-e-siga)

Vários trechos operam com bloqueios parciais e fluxo alternado, exigindo paciência dos condutores.

Na BR-376, principalmente nas regiões Noroeste e Centro-Sul, seguem trabalhos intensos de recuperação asfáltica e fresagem. Os pontos com maior impacto no trânsito incluem:

Entre Mandaguari e Mauá da Serra (km 203 ao 293).

e (km 203 ao 293). Entre Mauá da Serra e Imbaú (km 293 ao 421).

e (km 293 ao 421). Trechos urbanos de Ponta Grossa (km 494 ao 549).

Na PR-445, em Londrina, continuam as obras de duplicação entre os distritos de Lerroville e Irerê. O local exige atenção redobrada devido à possibilidade de desvios e à circulação de máquinas pesadas.

Já na PR-151, na região de Palmeira, seguem as obras de pavimentação em concreto e construção de um viaduto. A chegada ao município pode registrar lentidão em horários de maior movimento.

Outro ponto de atenção está na PR-280, no Sudoeste do estado, onde obras de revitalização com técnica de whitetopping avançam em trechos próximos aos municípios de Palmas e Clevelândia. O tráfego no local exige paciência devido à redução de velocidade.

Condições BR-277 e BR-116

Na BR-277, o fluxo segue moderado nesta manhã. As encostas na região da Serra do Mar continuam sob monitoramento, mas não há registros de bloqueios preventivos ativos até o momento.

Já na BR-116, o tráfego permanece pesado, principalmente na região de São José dos Pinhais, reflexo do alto volume de caminhões e do fluxo típico do horário comercial.

No trecho da BR-116, que liga o Paraná ao estado de São Paulo, o movimento já está normalizado após os trabalhos de resgate realizados no início da semana em Campina Grande do Sul.

Alerta de segurança nas estradas

Além das obras, as condições climáticas típicas do outono exigem atenção extra dos motoristas. Trechos de serra e áreas próximas a rios podem registrar neblina densa nas primeiras horas do dia, especialmente na BR-277, na região da Serra do Mar, e também na BR-376, no trajeto em direção ao estado de Santa Catarina.