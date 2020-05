Com objetivo de mobilizar e conscientizar a sociedade para o compromisso de proteger crianças e adolescentes contra os abusos sexuais, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) realiza a Semana PCPR de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantojuvenil, com transmissões diárias pelo Instagram, entre esta segunda (18) e a próxima sexta-feira (22), sempre às 15h. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes. Este ano, a data comemora 20 anos de sua criação com a Lei 9.970 de 2000.

“O medo, a vergonha e o silêncio ainda são fatores que dificultam que os crimes venham à tona e sejam punidos. Nesta semana vamos divulgar todas as informações sobre como prevenir e como denunciar este tipo de violência”, afirma o delegado Alexandre Macorin de Lima, chefe da Divisão de Polícia Especializada da PCPR.

As transmissões ao vivo desta semana serão feitas pela conta @pcproficial e estarão disponíveis a todos os usuários da rede social, que poderão enviar perguntas sobre o tema.

De acordo com a delegada Ellen Victer, chefe do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes da PCPR, esta será a primeira vez que o trabalho de conscientização será feito pela internet. “No ano passado nós fizemos um evento no parque Barigui, em Curitiba, para orientar as pessoas sobre as formas de denúncia. Mas, devido à pandemia, neste ano será diferente”, disse.

Programação

O delegado Alexandre Macorin de Lima faz a abertura da semana de lives, nesta segunda-feira. Na sequência, a delegada Ellen conduzirá live sobre o tema Abuso ou Exploração Sexual, para diferenciar os crimes e explicar sobre outros delitos que acabam tendo relação com esses.

Na terça-feira (19) é a vez do investigador da PCPR e psicólogo, Flávio Balan, que falará da relação do abuso sexual com o isolamento social consequente da pandemia da covid-19. Balan irá explorar quais os sintomas costumam ser apresentados pelas vítimas e como perceber os sinais da criança e do adolescente.

A promotora de justiça da Promotoria de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba, Tarcila Teixeira, é a convidada de quarta-feira (20). Ela vai expor as estratégias para proteção e monitoramento quando a criança está fora da escola. A exposição será mediada pela delegada Ellen.

O coordenador-geral da força-tarefa Infância Segura da Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho, Felipe Hayashi, falará na quinta-feira (21) sobre os canais de denúncia, os crimes virtuais relacionados aos abusos e exploração sexual. Além disso, Hayashi irá expor quais ações vêm sendo desenvolvidas no combate a esses crimes. A exposição será mediada pela delegada Patrícia Nobre.

O último dia (22) da semana de combate será realizado pela delegada Patrícia Nobre, que atua como delegada Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes da PCPR em Curitiba. Ela dará orientações de prevenção ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil e de como informar as estatísticas desses delitos. Nesse dia, a delegada também vai responder a uma seleção de perguntas que serão enviadas pelo público durante a semana. O delegado Macorin fará o encerramento da semana de lives.

Calendário de lives

Segunda-feira (18) – 15h

Abertura: com Dr. Alexandre Macorin de Lima – delegado da PCPR

Tema: Abuso Sexual X Exploração Sexual, com Dra. Ellen Victer – delegada da PCPR

Terça-feira (19) – 15h

Tema: O Abuso Sexual e o Isolamento Social, com Sr. Flávio Balan – Investigador da PCPR e Psicólogo

Quarta-feira (20) – 15h

Tema: Estratégias de Proteção e Monitoramento: quando a criança está fora da escola, com Dra. Tarcila Teixeira – Promotora de Justiça

*Mediação: Dra. Ellen Victer

Quinta-feira (21) – 15h

Tema: Ações da Força-Tarefa Infância Segura: canais de denúncia e crimes virtuais, com Dr. Felipe Hayashi – Coordenador-Geral da FORTIS

*Mediação: Dra. Patrícia Nobre

Sexta-feira (22) – 15h

Tema: Orientações acerca da prevenção e respostas às perguntas da semana, com a Dra. Patrícia Nobre – Delegada da PCPR

Encerramento: com Dr. Alexandre Macorin de Lima – delegado da PCPR

Participe em: instagram.com/pcproficial

