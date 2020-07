O Paraná chegou ao total de 68.644 confirmações de covid-19 e 1.721 óbitos por causa da doença. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que divulgou nesta terça-feira (28), novo boletim epidemiológico. Houve aumento de 1.370 casos e 40 mortes desde o dia anterior.

publicidade

LEIA MAIS – Coronavírus já tirou a vida de quase 500 moradores de Curitiba

São 808 adultos internados em UTIs SUS, o que representa 79% das vagas. É a maior taxa já registrada. A porcentagem mais alta de ocupação no estado é a da região Leste, com 92%. Seguem sendo investigados 11.845 casos suspeitos de coronavírus, enquanto 185.689 testes já foram descartados. Por outro lado, 31.841 paranaenses já se recuperaram.

LEIA AINDA – Secretária de saúde de Curitiba: “Começamos a quarentena cedo demais”

Os novos óbitos são de 12 mulheres e 28 homens, entre 34 e 94 anos. Os óbitos ocorreram no período de 21 de maio a 28 de julho. Eles residiam em Curitiba (16), Araucária (4), Cascavel (3), Ponta Grossa (2), Campo Magro, Corbélia, Ipiranga, Jandaia do Sul, Jesuítas, Maringá, Matelândia, Nova Aurora, Pato Branco, Piên, Pinhais, Santa Terezinha de Itaipu, São José dos Pinhais, Telêmaco Borba e Virmond. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná

Infográfico…

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.

publicidade