Com 11 novas mortes divulgadas nesta terça-feira (28), Curitiba confirma que já perdeu 491 de seus moradores para o novo coronavírus, desde o mês de março, início da pandemia. Além dos óbitos, mais 392 casos de covid-19 foram registrados na capital, elevando para 17.720 o total de infectados, de acordo com a atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

LEIA MAIS – Secretária de saúde de Curitiba: “Começamos a quarentena cedo demais”

As mortes mais recentes, segundo a SMS, são de sete mulheres e quatro homens, que tinham entre 55 e 95 anos de idade e que estavam internados em hospitais públicos e particulares da capital. Dez destes pacientes faleceram nas últimas 48 horas e um dos óbitos ocorreu há uma semana, no dia 21 de julho. Ainda conforme a pasta, todas as vítimas da covid-19, que tiveram suas mortes divulgadas nesta terça-feira, tinham doenças crônicas e fatores de risco para complicações causadas pela infecção por coronavírus.

LEIA TAMBÉM – Curados de covid-19 precisam continuar com cuidados. Em Curitiba já são mais de 10 mil!

Entre os curitibanos que testaram positivo, 6.285 estão na fase ativa da doença, naquela em que podem transmitir o vírus Sars-CoV-2. Mas, felizmente, 10.944 pessoas estão recuperadas, sem sintomas da doença e liberadas do isolamento social de 14 dias. Além deles, outros 533 casos ainda são investigados na cidade e aguardam o resultado dos exames.

Nos hospitais

Nos hospitais das redes pública e privada da capital paranaense, 612 pacientes diagnosticados com coronavírus seguem internados atualmente, sendo que 256 deles ocupam leitos em unidades de terapia intensiva (UTI).

VIU ESSA? Universidades apontam que Curitiba está longe de ter pico de mortes por coronavírus

Em Curitiba, estão ocupados nesta terça-feira, 92% dos 355 leitos de UTIs exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS). Na cidade, ainda segundo a administração municipal, ainda restam 27 leitos do SUS livres nos hospitais.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Lidiane Santos. Posted by Prefeitura de Curitiba on Tuesday, July 28, 2020

Coronavírus no Brasil