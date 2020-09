O Paraná registrou a morte de mais 44 pessoas em decorrência da covid-19. São 15 mulheres e 29 homens, com idades entre 41 e 94. A informação consta no boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde desta terça-feira (29). Com isso, o número de óbitos causados pela pandemia no estado chegou a 4.378.

Segundo o informe, há ainda 1.310 novos casos de coronavírus, elevando as ocorrências da infecção para 175.423 desde março. Desse total, 73,5% são considerados recuperados, ou seja, 128.887 pessoas. Por outro lado, 4.859 paranaenses aguardam resultados de testes para confirmar o diagnóstico.

A taxa de ocupação das UTIs SUS para a doença segue controlada, em 67% – estão ocupadas 731 das 1.085 unidades disponíveis. Colocando na conta todos os tipos de leitos pelas redes pública e privada, há 1.926 pacientes internados com suspeita ou confirmação da covid-19.

