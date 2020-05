O Paraná registrou mais 114 casos de covid-19 neste domingo (24) e três mortes. Agora, o estado soma 3.212 registros de infecção por coronavírus, com 153 mortes.

Desde o primeiro dia da pandemia no estado, a média de pessoas contaminadas no Paraná tem sido de 43,4 por dia. A doença já atinge 213 cidade paranaense – ou seja, 53% do total de 399 municípios no estado.

Já a média de mortes no Paraná está em 2,7 óbitos por dia, desde o primeiro registro de perda de uma vida há 59 dias. No total, 59 cidades têm ao menos um registro de morte em decorrência do coronavíruso. A idade média das pessoas que morreram em decorrência da covid-19 no Paraná é de 68 anos de idade.

Das três novas novas mortes por covid-19 registradas neste domingo, a primeira foi de um senhor de 74 anos que faleceu quinta-feira (21) em Francisco Beltrão. As outras duas mortes foram sábado (23): uma mulher de 56 anos de Santa Mariana e um homem da cidade de Braganey de 62 anos.

Estão internados neste domingo 238 pacientes com diagnóstico confirmado de coronavírus no Paraná. Desses, 164 estão em leitos do SUS (sendo 58 UTI e 106 leitos clínicos) e 68 na rede privada (sendo 33 UTI e 35 em leitos clínicos).

