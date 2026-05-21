Com Gleisi e Requião Filho, oposição lança pré-candidaturas para 2026

O deputado estadual Requião Filho (PDT) e a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) vão lançar oficialmente a suas pré-candidaturas em evento no dia 30 de maio. Programado para acontecer no Igloo Super Hall, no bairro Tarumã, em Curitiba, Requião Filho pretende disputar para governador do Paraná e Gleisi mira o Senado.
O evento “Somos vozes do Paraná” une forças de oposição. Com lideranças, vereadores, deputados e presidentes de partido, a reunião quer ouvir a população e também expor propostas.
Com a pré-candidatura de Requião Filho, o movimento quer fazer frente ao pré-candidato Sandro Alex (PSD), apoiado pelo governador Ratinho Junior. Também na disputa, o senador Sergio Moro (PL) também se posicionou como pré-candidato a governador e conta com apoio de Flavio Bolsonaro.
Serviço
Somos Vozes do Paraná
- Data: 30 de maio
- Horário: 10h
- Local: Igloo Super Hall
- Endereço: Rua Dino Bertoldi, 740 – Tarumã, Curitiba – PR
- Entrada: Gratuita (mediante confirmação de presença no formulário oficial dos organizadores)