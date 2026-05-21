Eleições

Com Gleisi e Requião Filho, oposição lança pré-candidaturas para 2026

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 21/05/26 14h50
Deputado estadual Requião Filho (PDT) e deputada federal Gleisi Hoffmann (PT).
Deputado estadual Requião Filho (PDT) e deputada federal Gleisi Hoffmann (PT). Foto: Orlando Kissner / Alep e Marcelo Camargo / Agência Brasil.

O deputado estadual Requião Filho (PDT) e a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) vão lançar oficialmente a suas pré-candidaturas em evento no dia 30 de maio. Programado para acontecer no Igloo Super Hall, no bairro Tarumã, em Curitiba, Requião Filho pretende disputar para governador do Paraná e Gleisi mira o Senado.

O evento “Somos vozes do Paraná” une forças de oposição. Com lideranças, vereadores, deputados e presidentes de partido, a reunião quer ouvir a população e também expor propostas.

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Com a pré-candidatura de Requião Filho, o movimento quer fazer frente ao pré-candidato Sandro Alex (PSD), apoiado pelo governador Ratinho Junior. Também na disputa, o senador Sergio Moro (PL) também se posicionou como pré-candidato a governador e conta com apoio de Flavio Bolsonaro.

Serviço

Somos Vozes do Paraná

  • Data: 30 de maio
  • Horário: 10h
  • Local: Igloo Super Hall
  • Endereço: Rua Dino Bertoldi, 740 – Tarumã, Curitiba – PR
  • Entrada: Gratuita (mediante confirmação de presença no formulário oficial dos organizadores)
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