Com Gleisi e Requião Filho, oposição lança pré-candidaturas para 2026

O deputado estadual Requião Filho (PDT) e a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) vão lançar oficialmente a suas pré-candidaturas em evento no dia 30 de maio. Programado para acontecer no Igloo Super Hall, no bairro Tarumã, em Curitiba, Requião Filho pretende disputar para governador do Paraná e Gleisi mira o Senado.

O evento “Somos vozes do Paraná” une forças de oposição. Com lideranças, vereadores, deputados e presidentes de partido, a reunião quer ouvir a população e também expor propostas.

Com a pré-candidatura de Requião Filho, o movimento quer fazer frente ao pré-candidato Sandro Alex (PSD), apoiado pelo governador Ratinho Junior. Também na disputa, o senador Sergio Moro (PL) também se posicionou como pré-candidato a governador e conta com apoio de Flavio Bolsonaro.

Serviço

Somos Vozes do Paraná

Data: 30 de maio

30 de maio Horário: 10h

10h Local: Igloo Super Hall

Igloo Super Hall Endereço: Rua Dino Bertoldi, 740 – Tarumã, Curitiba – PR

Rua Dino Bertoldi, 740 – Tarumã, Curitiba – PR Entrada: Gratuita (mediante confirmação de presença no formulário oficial dos organizadores)