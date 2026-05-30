Com apoio de seis partidos Requião Filho e Gleisi lançam pré-candidaturas

Aconteceu na manhã deste sábado (30/05), em Curitiba, o lançamento das pré-candidaturas de Requião Filho (PDT) ao governo do Paraná e de Gleisi Hoffmann (PT) ao Senado. Segundo os organizadores, o evento chamado de “Vozes do Paraná”, reuniu prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças políticas regionais, militantes e apoiadores dos partidos PDT, PT, PCdoB, PV, Rede e PSOL.



Durante o encontro, foram apresentados os pré-candidatos que devem disputar vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Os presidentes nacionais do PDT, Carlos Lupi, e do PT, Edinho Silva, também participaram do ato.



“O Paraná precisa voltar a ser governado para as pessoas, não para empresas que pagam a conta de campanha política. Nossa pré-candidatura nasce para construir um estado mais justo, desenvolvido e com oportunidades para todos”, disse Requião Filho. Nessa semana ele deu uma entrevista exclusiva à Tribuna. Leia aqui.

Gleisi destacou que deseja representar as mulheres no Senado. “Precisamos de união para enfrentar as barbaridades que estamos enfrentando. Não podemos aceitar que as mulheres continuem morrendo pelo fato de serem mulheres, não podemos o nível de violência de gênero que temos no nosso país”.

Os nomes indicados para a vaga de vice-governador ou vice-governadora, bem como a segunda vaga ao Senado e suplentes serão definidos posteriormente. A homologação oficial das candidaturas ocorrerá entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, conforme a legislação eleitoral.