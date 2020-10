A pandemia de coronavírus no Paraná chegou nesta quarta-feira (14) a 193.564 casos confirmados e 4.775 mortes causadas pela covid-19. Os dados, que mostram estabilidade da pandemia, são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Em relação ao boletim epidemiológico do dia anterior, são 907 ocorrências a mais, além de 17 óbitos.

As vítimas são 4 mulheres e 13 homens, com idades variando de 41 a 92 anos. Eles residiam em Curitiba (5), Londrina (2), São José dos Pinhais (2), Almirante Tamandaré, Cambé, Campina Grande do Sul, Foz do Iguaçu, Primeiro de Maio, Quatro Barras, Quedas do Iguaçu e Telêmaco Borba. Estão recuperados no estado 147.491 pacientes que testaram positivo para o Sars-CoV2.

A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para a doença está em 58%. O número total de leitos no Paraná dedicados ao tratamento da covid-19 vem caindo. No fim de setembro, eram 2.673 unidades, somando UTIs e enfermarias/leitos clínicos; nesta quarta, já são 2.447 – 226 a menos. Os internados, com suspeita ou confirmação da infecção, são 1.672 em todo o sistema de saúde, público e privado.

