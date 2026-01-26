Colombo recebe R$ 240 milhões para pavimentar 200 ruas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, vai experimentar uma transformação significativa nos próximos meses. O município receberá um aporte de R$ 240 milhões do Governo do Paraná para obras de pavimentação que prometem mudar a paisagem e o dia a dia de aproximadamente 100 mil moradores.

Do montante total, R$ 220 milhões chegarão via transferência voluntária, enquanto outros R$ 20 milhões serão disponibilizados pelo Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM). A maior parte desse investimento – R$ 194 milhões – está direcionada ao programa Asfalto Novo, Vida Nova, que já deu seus primeiros passos concretos.

Na segunda quinzena de janeiro, entre os dias 19 e 21, a prefeitura conseguiu homologar R$ 32 milhões para iniciar as obras em 15 bairros. Moradores do Roça Grande, Paloma, Rio Verde, Campo Pequeno, São Gabriel, Atuba, Monza, Guarani, Guaraituba, Palmital, Santa Terezinha, Osasco, Mauá, Canguiri e Jardim Palmares serão os primeiros a sentir os benefícios do asfalto novo chegando às suas portas.