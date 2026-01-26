Atenção, motorista!

Rua na Cidade Industrial de Curitiba muda sentido a partir desta terça

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
Atualizado: 26/01/26 12h02
Rua na Cidade Industrial terá alteração de sentido a partir desta terça-feira. Foto: Isabella Mayer/SECOM (arquivo)

A partir das 11h desta terça-feira (27/1), a Rua Aparecida Garavelo de Almeida, no bairro Cidade Industrial de Curitiba, passará a ter sentido único de circulação. A mudança estabelece o fluxo da Rua Guilherme Fugmann em direção à Rua Antônio Moacir Ribeiro Batista.

A alteração foi determinada pela Superintendência de Trânsito, órgão da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT). O objetivo é organizar melhor o tráfego e aumentar a segurança de motoristas e pedestres na região.

Agentes de trânsito estarão presentes no local para orientar os condutores sobre a nova configuração viária. A SMDT alerta que, em caso de chuva forte ou garoa, a implementação da mudança poderá ser adiada.

A decisão de alterar o sentido da via foi baseada em estudos técnicos realizados pela SMDT. Esses estudos analisaram o fluxo de veículos e pedestres, além do impacto no tráfego local. As análises levaram em conta o monitoramento contínuo realizado pela secretaria e as solicitações recebidas através da Central 156 e do Programa Fala Curitiba.

