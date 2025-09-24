Colégios da Polícia Militar do Paraná abrem inscrições para 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os Colégios da Polícia Militar do Paraná acabam de abrir inscrições para o processo seletivo de 2026. São 1.030 vagas no total, divididas entre 720 para o Ensino Fundamental e 310 para o Ensino Médio. O prazo para as inscrições vai só até 6 de outubro deste ano.

As vagas são para o 6º ano do Fundamental e para a 1ª série do Médio. Um detalhe importante: metade das vagas são preferenciais para filhos ou dependentes legais de militares estaduais (ativos, reservistas ou reformados do Paraná). E tem mais: 5% das vagas são reservadas para candidatos com deficiência.

Aqui em Curitiba, são 120 vagas para o 6º ano do Fundamental e 90 para o Médio. Mas também tem em outras cidades. Em Londrina, são 90 vagas no Fundamental e 30 no Médio. Cornélio Procópio oferece 90 no 6º ano, 30 no Médio e outras 24 no Ensino Médio Profissional.

Maringá vem com 150 vagas para o Fundamental e 40 para o Médio. Já Foz do Iguaçu disponibiliza 90 para o 6º ano e 40 para o Médio. Em Pato Branco, são 120 para o Fundamental e 20 para o Médio. E, finalmente, União da Vitória oferece 60 vagas para o 6º ano e 36 para o Ensino Médio.

As inscrições são exclusivamente online. O formulário pede documentos digitalizados como RG, CPF, declaração escolar e uma foto atual do candidato. A taxa de inscrição é de R$ 95, que pode ser paga via PIX ou boleto bancário até 6 de outubro. Quem está inscrito no CadÚnico pode pedir isenção da taxa, mas atenção ao prazo estabelecido no edital.

Quem pode participar

Para o 6º ano do Ensino Fundamental, podem se inscrever estudantes que estejam cursando o 5º ano em 2025 e tenham nascido entre 2013 e 2016. Para a 1ª série do Ensino Médio, alunos que estejam no 9º ano em 2025 e tenham nascido entre 2009 e 2012.

Cronograma

A prova objetiva será aplicada simultaneamente em 30 de novembro em cada cidade que possui a unidade de ensino. O exame terá questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia e História.

O gabarito preliminar será divulgado no mesmo dia da prova, a partir das 18h. O resultado com a lista de aprovados está previsto para 16 de dezembro, e as matrículas ocorrerão em dezembro, conforme cronograma oficial.

Quer saber mais detalhes? O edital completo, com todo o conteúdo programático e regras detalhadas, está disponível no site cpmpr.processoclassificatoriocpm.com.br.