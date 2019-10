O Colégio Estadual do Paraná (CEP), em Curitiba, terá processo seletivo para 905 vagas para o ano letivo de 2020. A oferta maior é para a 1.ª série do Ensino Médio Regular, que, somando tarde e noite, abriu concorrência para 550 novos alunos. Todos os cursos incluem vagas de educação especial.

Os editais das quatro modalidades de ensino oferecidas pelo colégio, um dos mais tradicionais de Curitiba, foram divulgados nesta quarta-feira (16), com datas diferentes para cada uma das opções.

Além do Ensino Médio Regular, também há vagas para o Ensino Fundamental, para três cursos de educação profissional integrada de nível médio (técnico em Edificações; em Prótese Dentária e em Teatro) e ainda para outros sete cursos técnicos voltados a estudantes que já concluíram o Ensino Médio (técnico em Administração; Edificações; Informática; Produção de Áudio e Vídeo; Saúde Bucal; Secretariado; e Teatro).

Inscrições e classificação

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na sede da escola, no Alto da Glória, no dia indicado no edital. Para o Ensino Médio Regular, elas ocorrem entre 4 e 6 de novembro; para o Fundamental, nos dias 11 e 12 de novembro; para os técnicos de Ensino Médio, no dia 28 de outubro; e para os técnicos de alunos que já concluíram o Ensino Médio, entre os dias 23, 24 e 25 de outubro.

A classificação dos alunos será feita por meio de um sistema de pontuação que considera o rendimento escolar e, no caso dos técnicos, a renda familiar.

Para as inscrições, é obrigatória a apresentação da ficha de inscrição referente à modalidade escolhida e todos os demais documentos listados nos editais de cada um dos cursos.