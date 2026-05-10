Entre os dias 29 e 30 de maio, a Rota 4×4 das 16 Capelas da Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro vai reunir jipeiros e fiéis católicos de diferentes regiões do Paraná e do país em Castro, nos Campos Gerais. As inscrições estão abertas à comunidade e custam R$ 100 por veículo participante.

A iniciativa surgiu em 2023, com a primeira edição organizada pela Paróquia Matriz Sant’Ana. Desde então, o projeto se expandiu para outras paróquias do município e hoje integra 77 comunidades distribuídas em quatro percursos religiosos e turísticos diferentes.

Em 2025, a prefeitura de Castro oficializou a rota como parte do calendário de turismo religioso da cidade. O evento é promovido em parceria com o Jeep Clube de Castro e combina peregrinação, aventura e integração entre comunidades rurais.

A programação começa às 19h30 da sexta-feira (29/5), com saída da Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No primeiro dia, os participantes passarão pelas comunidades de Samambaia, Pandoff e Alvorada.

Já no sábado (30/5), o trajeto recomeça às 7h30, novamente partindo da matriz. O percurso inclui as comunidades de Campina do Elias, Passo dos Bois, Tronco, Vila Esperança, Marmeleiro, Campina das Pedras, Lago, Conceição, Butiá, Garibaldi, Maracanã, Terra Nova e Morro do Cristo.

Uma das novidades desta edição é a instalação de painéis artísticos em 21 capelas participantes da rota. As obras são de autoria do artista Clayton Ramos e homenageiam os santos padroeiros de cada comunidade, além de servirem como sinalização oficial do trajeto religioso.

Para participar, os interessados devem realizar o pagamento da inscrição via Pix, pela chave eventosperpetuocastro@gmail.com. Mais informações ou dúvidas serão tratadas diretamente na secretaria paroquial da Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.