Ciclone no radar: Inmet emite novo alerta de temporais no Paraná

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quarta-feira (08/10), um novo alerta de risco para chuvas intensas em várias regiões do Paraná. O aviso, de nível amarelo, abrange principalmente o Leste do estado, estendendo-se até os municípios de União da Vitória, Prudentópolis e Wenceslau Braz.

O alerta permanece válido até a manhã desta quinta-feira (09/10) e prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos fortes entre 40 e 60 km/h. Apesar da intensidade, o risco de danos como quedas de galhos, descargas elétricas, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica é considerado baixo, segundo o Inmet.

As instabilidades são resultado da passagem de uma massa de ar fria sobre o Sul do país, que mantém o tempo fechado e úmido em boa parte do território paranaense. De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), até a manhã desta quarta-feira, Curitiba havia acumulado 7,2 milímetros de chuva, enquanto o maior volume no estado foi registrado em Morretes, com 60,4 milímetros.

A previsão indica que o tempo instável deve persistir até sábado (11/10), especialmente nas regiões Leste, Centro-Sul e Campos Gerais. No Noroeste e Oeste, o tempo começa a abrir gradualmente ao longo do fim de semana, com períodos de sol e temperaturas em elevação.

No domingo (12/10), a formação de um ciclone extratropical próximo ao litoral do Uruguai pode voltar a influenciar o tempo no Sul do Brasil, trazendo novas áreas de instabilidade no início da próxima semana.