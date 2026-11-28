Depois de uma madrugada e manhã de sábado (28) chuvosas em Curitiba, o tempo começa a mudar neste domingo (29). A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica redução das instabilidades e elevação das temperaturas em praticamente todo o estado. No entanto, a chegada de uma nova frente fria na próxima semana pode provocar tempestades, inclusive severas, em algumas regiões paranaenses.

Neste sábado, o céu amanheceu encoberto em praticamente todo o Paraná. Segundo o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, as chuvas observadas no início da manhã eram, em geral, fracas, com áreas de instabilidade se deslocando de oeste para leste.

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Ao longo da tarde, a chuva deve continuar em vários pontos do estado. Os maiores acumulados são esperados na faixa leste, especialmente no Litoral, onde os volumes podem ultrapassar os 50 milímetros. No interior, a tendência é de chuvas rápidas e localizadas.

As temperaturas também apresentam grandes diferenças entre as regiões paranaenses. Enquanto no Centro-Sul, nos Campos Gerais e na Região Metropolitana de Curitiba as máximas ficam abaixo dos 20°C, no Oeste e no Noroeste os termômetros se aproximam dos 30°C.

Domingo terá sol e temperaturas mais altas no Paraná

No domingo, as áreas de instabilidade perdem força e o sol volta a aparecer entre nuvens, principalmente no interior do Paraná. As temperaturas também sobem, com máximas acima dos 30°C nas regiões Oeste, Noroeste e Norte.

Já em Curitiba, na Região Metropolitana e no Litoral, o guarda-chuva ainda será necessário. A maior concentração de nuvens favorece a ocorrência de chuviscos e chuvas fracas ao longo do dia. Na faixa leste do estado, as temperaturas devem variar entre 22°C e 25°C durante a tarde, segundo o Simepar.

Para Curitiba, o Climatempo prevê mínima de 16°C e máxima de 22°C neste domingo, com 97% de probabilidade de chuva e acumulado de 10,6 milímetros. O sol pode aparecer entre muitas nuvens pela manhã, enquanto a tarde e a noite devem ter céu nublado, com possibilidade de garoa.

Novos temporais podem atingir o Paraná na próxima semana

A trégua nas chuvas mais intensas, entretanto, pode durar pouco. Na quarta-feira (2), o avanço de frentes frias pelo Sul do Brasil deve favorecer o aumento das instabilidades, com condições para tempestades mais abrangentes no Paraná, segundo o Simepar. Não são descartadas tempestades severas no Oeste e Sudoeste do estado.

Em Curitiba, o Climatempo já indica possibilidade de ventos fortes para a mesma data, com rajadas que podem atingir os 51 km/h. A previsão também aponta pancadas de chuva e trovoadas.

Em Cascavel, na região Oeste, a previsão também é perigosa para quarta-feira. Mas ao invés de ventos fortes, o que deve ocorrer é chuva muito volumosa, que pode ultrapassar 61 milímetros, conforme o Climaptempo.

Apesar da possibilidade de novas tempestades, as previsões consultadas até a manhã deste sábado não indicam especificamente a formação de tornados. A intensidade e a localização dos temporais deverão ser avaliadas com maior precisão nos próximos dias.

Novembro já teve chuva acima da média em Curitiba

O cenário de instabilidade merece atenção, principalmente diante dos eventos climáticos severos registrados no Paraná nas últimas semanas.

Segundo levantamento divulgado pelo Simepar na última segunda-feira (23), 27 das 47 estações meteorológicas do órgão com mais de cinco anos de funcionamento já haviam ultrapassado a média histórica de chuva para novembro, mesmo faltando uma semana para o encerramento do mês.

Entre as cidades que já superaram a média estão Curitiba, Pinhais, Lapa, Maringá, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Paranavaí e Pato Branco.

Para acompanhar a possibilidade de novos temporais, a população pode se cadastrar gratuitamente no sistema de alertas da Defesa Civil. Basta enviar o CEP da residência por SMS para o número 40199.