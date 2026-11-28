As chuvas intensas podem provocar interrupções no abastecimento de água, mesmo quando há aumento do volume dos rios. Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), os temporais afetam diferentes etapas do sistema, desde a captação até a distribuição aos imóveis. Entre os principais problemas estão as quedas de energia elétrica, o aumento da turbidez da água, os alagamentos de unidades operacionais e os danos às tubulações.

A falta de energia é um dos fatores que podem comprometer o serviço. O funcionamento do sistema de abastecimento depende de motores, bombas, válvulas e equipamentos de automação utilizados na captação, no tratamento e na distribuição. Quando tempestades, ventos fortes ou quedas de árvores interrompem o fornecimento de eletricidade, esses equipamentos podem parar.

Com isso, as bombas deixam de transportar a água dos pontos de captação para as estações de tratamento. A produção de água tratada também pode ser interrompida, assim como o abastecimento dos reservatórios e o bombeamento para as redes de distribuição.

A Sanepar utiliza geradores para manter o funcionamento de unidades de pequeno porte durante quedas de energia. Para estruturas de grandes cidades, porém, a alternativa não é viável, segundo a companhia, devido à demanda de energia necessária para manter os equipamentos em operação.

Chuvas aumentam sujeira na água captada

Outro impacto das chuvas está relacionado à qualidade da água captada nos rios. O volume de chuva aumenta o transporte de terra, sujeira, galhos, folhas e outros resíduos pelas enxurradas. Esse material chega aos pontos de captação e eleva a turbidez da água bruta, que ainda precisa passar pelo processo de tratamento.

Quando a turbidez fica muito elevada, a Sanepar pode interromper temporariamente a captação até que o rio apresente condições adequadas para o tratamento. A medida busca garantir a qualidade da água distribuída à população.

Enxurradas e deslizamentos podem romper redes

As enxurradas também podem danificar a estrutura de distribuição. A força da água, a queda de árvores e os deslizamentos podem provocar rompimentos em tubulações expostas, principalmente naquelas que atravessam rios, além de atingir redes de distribuição.

Para realizar os reparos, as equipes precisam ter acesso aos locais afetados e condições seguras de trabalho. Dependendo da ocorrência, também é necessário reduzir o volume de água no trecho danificado e aguardar a melhora das condições climáticas.

Além desses problemas, os temporais podem causar alagamentos em pontos de captação e unidades operacionais, dificultar o deslocamento das equipes de manutenção e prejudicar o funcionamento de equipamentos eletromecânicos.

Falta de energia paralisa equipamentos do sistema

Mesmo depois do retorno da energia elétrica e da conclusão dos reparos, o abastecimento não é restabelecido imediatamente. A retomada ocorre de forma gradativa, pois é necessário recuperar a operação do sistema, reabastecer os reservatórios e restabelecer a pressão nas tubulações.

Segundo a Sanepar, enquanto a velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, a água percorre cerca de meio metro por segundo dentro das tubulações.

Por esse motivo, a água pode levar horas para chegar aos pontos mais distantes da rede, principalmente aos imóveis localizados em regiões mais altas. O tempo de normalização depende da recuperação de todo o sistema de abastecimento.