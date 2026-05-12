Cartão de crédito é o vilão de 93,2% das famílias endividadas no Paraná

A dívida com cartão de crédito atinge 93,2% das famílias endividadas no Paraná. É o que aponta a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e Fecomércio PR. Após meses em queda, o endividamento no Paraná voltou a subir. Passou de 84,4% em março para 86% em abril.

As dívidas dos paranaenses também vem do financiamento de veículos, com 7,6%, do financiamento imobiliário, com 6,5%, e dos carnês, mencionados por 5,8% dos entrevistados.

Os paranaenses estão fazendo mais dívidas, mas a inadimplência permanece relativamente estável. Consumidores com contas em atraso no Paraná variaram de 15,5% para 15,1%. Famílias que estão sem condições de pagar as próprias dívidas se mantiveram em 3,7%.

No Paraná, quem ganha menos é quem mais se endivida. Entre os consumidores com renda de até dez salários mínimos, o endividamento alcançou 86,7%, com 15,8% apresentando contas em atraso. Entre as famílias com renda superior a dez salários mínimos, o percentual de endividados ficou em 82,7%, enquanto a inadimplência atingiu 11,9%.

Inadimplência acelera no Paraná, aponta ACP

Segundo o Serviço de Inteligência de Mercado da Associação Comercial do Paraná (ACP), com dados da Equifax, o total de CPFs com algum tipo de restrição no Estado aumentou. Passou de 3.139.651 no dia 1º de abril para 3.153.092 na metade do mês, avanço de 0,43%. Já no início de maio, o indicador atingiu 3.185.227 inadimplentes, representando aumento de 1,02% em relação ao dado anterior.

Nas cidades acompanhadas pela pesquisa da Associação Comercial do Paraná (ACP), os dados indicam crescimento entre a segunda quinzena de abril e o início de maio. Confira a seguir:

. Curitiba passou de 571.308 no dia 1º de abril para 573.181 (+0,33%);

· Paranavaí passou de 25.818 para 25.993 inadimplentes (+0,68%);

· Londrina passou de 162.397 para 164.043 inadimplentes (+1,01%);

· Maringá passou de 108.790 para 109.755 inadimplentes (+0,89%);

· Cascavel passou de 96.390 para 97.467 inadimplentes (+1,12%);

· Francisco Beltrão passou de 19.079 para 19.270 inadimplentes (+1,00%);

· Ponta Grossa passou de 117.263 para 118.244 inadimplentes (+0,84%);

· Guarapuava passou de 56.537 para 56.973 inadimplentes (+0,77%).