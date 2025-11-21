Cantor sertanejo arremata vaca mais cara do mundo em leilão no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um novo recorde mundial foi obtido em um leilão de gado no Paraná com a venda da vaga Nelore Donna Fiv Ciav, que atingiu o valor total de R$ 54 milhões, o maior já pago por um animal da raça no mundo. Um dos compradores é o cantor sertanejo Murillo Huff, por intermédio de sua empresa Nelore Huff.

O leilão realizado em Foz do Iguaçu, e foram comercializados 25% dos direitos da vaca por R$ 13,5 milhões, valor que reflete o apreço pela genética superior desse animal de elite.

Donna Fiv Ciav é filha da vaga Parla e do touro Bin Ben, eleita a melhor matriz do ranking nacional Nelore 2023/24, e o leilão foi realizado pela Casa Branca Agropastoril em parceria com outras empresas do setor. O valor pago praticamente dobrou o recorde anterior, que era de R$ 27 milhões pela vaga Parla, refletindo a valorização do gado de elite no Brasil e o peso do agronegócio na economia nacional.​