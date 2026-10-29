Com caminhões envolvidos em 43% dos acidentes fatais no Paraná, campanha alerta para riscos

As rodovias federais que passam pelo estado do Paraná registraram 20.551 acidentes entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de agosto de 2026, com 22.892 feridos e 1.610 mortes. Desse total, 6.325 acidentes envolveram caminhões, o equivalente a 30,78% das ocorrências. Nos acidentes com mortes, os veículos pesados estiveram envolvidos em 696 casos, que correspondem a 43,23% do total.

É sobre esse cenário que alerta a campanha Idas e Vidas, lançada pela RPC nesta quinta-feira (29). A iniciativa busca ampliar a discussão sobre os fatores que contribuem para os acidentes e as medidas necessárias para tornar as estradas mais seguras, como o comportamento de motoristas, as condições dos veículos e das rodovias, a importância da fiscalização do peso das cargas e o papel das leis e das punições na prevenção de condutas perigosas.

Segundo a afiliada da TV Globo no Paraná, os caminhões terão atenção especial na iniciativa, que abordará excesso de carga, manutenção dos veículos, jornada de trabalho e pressão por prazos no transporte de mercadorias. O objetivo, afirma, é compreender as circunstâncias que elevam os riscos sem perder de vista que comportamentos imprudentes e desrespeito às regras de trânsito também colocam em perigo quem circula de carro, moto ou qualquer outro veículo.

“Segurança no trânsito é uma questão que envolve todos nós. Os números mostram que precisamos olhar com atenção para os acidentes com caminhões, mas também entender o conjunto de fatores que transforma as estradas em ambientes de risco. A campanha quer ampliar esse debate e dar visibilidade às medidas que podem fazer diferença na prevenção de acidentes”, afirma Marcelo Dias Lopes, diretor de Programação da RPC.

Além de reportagens exibidas nos telejornais da emissora, o site da campanha reunirá conteúdos complementares para aprofundar os assuntos. A iniciativa estará presente no site, no aplicativo e nas redes sociais da RPC, com conteúdos especiais ao longo do tempo.