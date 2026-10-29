Operação da PM reúne 100 viaturas para reforçar policiamento em Curitiba

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) lançou nesta quinta-feira (29) na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, em Curitiba, uma operação para reforçar o policiamento ostensivo e preventivo em pontos estratégicos da capital paranaense. Segundo a corporação, a ação reúne 100 viaturas e mais de 200 agentes e vai focar em locais com alta circulação de pessoas, como terminais de ônibus, praças e pontos turísticos.

A Operação Omnis é comandada pelo 1º Comando Regional de Polícia Militar (1º CRPM) e reúne todos os batalhões, bem como equipes da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e do policiamento com cães. O foco, afirma a PMPR, é a prevenção de crimes e o reforço da presença policial, especialmente no final da tarde e início da noite, período de maior circulação de trabalhadores e estudantes.

“Todos os batalhões de Curitiba estarão com essas equipes compostas por duas viaturas, uma em Ponto Base fixo e a segunda em torno de 500 metros, fazendo o patrulhamento da região que foi escolhida para o policiamento”, diz o tenente-coronel Alan César Santana Lopes, comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

O Ponto Base (PB) é uma modalidade de policiamento em que as equipes policiais ficam posicionadas em pontos previamente definidos, com o objetivo de aumentar a presença ostensiva e reforçar a sensação de segurança em locais estratégicos. As viaturas ficam visíveis à população, o que, segundo a PMPR, facilita a aproximação com a comunidade, uma vez que as pessoas podem abordá-las para tirar dúvidas, registrar informações e pedir auxílio.

De acordo com o comandante, os pontos escolhidos para a atuação das equipes foram baseados na circulação de pessoas e no número de ocorrências policiais. “Temos as nossas estatísticas, o georreferenciamento, em que a gente busca onde tem o maior índice de ocorrências, furto, roubo, ocorrências que chamam a atenção da PM, e é onde nós colocamos o policiamento para tentar inibir e dar a sensação de segurança para todo o povo paranaense”, afirma.

O lançamento de operações em locais públicos como a Praça Nossa Senhora de Salete, em vez de nos quartéis, é uma estratégia da PMPR para aumentar a visibilidade e gerar um efeito “preventivo” pela presença e concentração de viaturas durante o planejamento da operação. As equipes são reunidas, recebem as orientações e então partem todas do mesmo lugar.

Na quinta-feira, o lançamento ocorreu após as 15h30, em frente ao Palácio Iguaçu. Agentes da PM bloquearam ruas que cruzam a avenida Cândido de Abreu para possibilitar a passagem do comboio. Os bloqueios provocaram lentidão no trânsito e levaram motoristas a buzinarem.