Acidente no km 9 da BR-277 gera bloqueio e desvios pelo acostamento

A BR-277 se encontra interditada no km 9, sentido Litoral, nesta segunda-feira (12). A causa é o tombamento de um caminhão que carregava soja próximo ao acesso da PR-407, que leva a Pontal do Paraná.

Além do derramamento de carga, houve vazamento de óleo na pista e o condutor sofreu lesões leves, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações da concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pelo trecho, equipes atuam no local. No sentido Paranaguá, a estrada conta com cerca de 4 km de lentidão, com carros trafegando pelo acostamento.

A empresa informou que o acostamento foi liberado provisoriamente, mas pode voltar a ser fechado, e orienta que os motoristas que passarem pelo local reduzam a velocidade e respeitem a sinalização.

No retorno do feriado, o tráfego é moderado no sentido Curitiba da BR-277, com tempo nublado e neblina na região da Serra do Mar.