Trânsito

Acidente no km 9 da BR-277 gera bloqueio e desvios pelo acostamento

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Raisa Toledo - Especial para a Tribuna do Paraná
- Atualizado: 12/10/26 16h24
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A imagem mostra o caminhão tombado.
O acidente causou derramamento de óleo sobre a pista. Foto: Polícia Rodoviária Federal

A BR-277 se encontra interditada no km 9, sentido Litoral, nesta segunda-feira (12). A causa é o tombamento de um caminhão que carregava soja próximo ao acesso da PR-407, que leva a Pontal do Paraná.

Além do derramamento de carga, houve vazamento de óleo na pista e o condutor sofreu lesões leves, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações da concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pelo trecho, equipes atuam no local. No sentido Paranaguá, a estrada conta com cerca de 4 km de lentidão, com carros trafegando pelo acostamento.

A empresa informou que o acostamento foi liberado provisoriamente, mas pode voltar a ser fechado, e orienta que os motoristas que passarem pelo local reduzam a velocidade e respeitem a sinalização.

No retorno do feriado, o tráfego é moderado no sentido Curitiba da BR-277, com tempo nublado e neblina na região da Serra do Mar.

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