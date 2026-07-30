Caminhão com contêiner tomba e interdita BR-277 na Serra do Mar

A BR-277, foi interditada no quilômetro 41, no sentido Curitiba, após um caminhão com contêiner tombar em uma curva, às 12h desta quinta-feira (30). Ainda não previsão de liberação da via, que está em um trecho de Serra, próxima de Morretes, no litoral do Paraná.

Conforme apurações, o veículo atingiu a mureta que divide a rodovia, passando para a pista sentido Curitiba. Segundo a EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra a via, o acidente envolveu outro caminhão e uma van, deixando uma vítima. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

Equipes da EPR e também da Polícia Rodoviária Federal (PRF), atuam na ocorrência. Logo depois do acidente, as duas pistas foram interditadas.