Estradas

Caminhão com contêiner tomba e interdita BR-277 na Serra do Mar

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Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 30/07/26 14h36
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Acidente grave na BR-277 em Morretes. Foto: Colaboração / Paulo Polzonoff

A BR-277, foi interditada no quilômetro 41, no sentido Curitiba, após um caminhão com contêiner tombar em uma curva, às 12h desta quinta-feira (30). Ainda não previsão de liberação da via, que está em um trecho de Serra, próxima de Morretes, no litoral do Paraná.

Conforme apurações, o veículo atingiu a mureta que divide a rodovia, passando para a pista sentido Curitiba. Segundo a EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra a via, o acidente envolveu outro caminhão e uma van, deixando uma vítima. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

Equipes da EPR e também da Polícia Rodoviária Federal (PRF), atuam na ocorrência. Logo depois do acidente, as duas pistas foram interditadas.

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