Câmeras registram lobo-guará pela primeira vez em parque turístico do Paraná

Um lobo-guará foi registrado pela primeira vez no Parque de Natureza Buraco do Padre, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. As imagens, captadas por câmeras do projeto de monitoramento da fauna mantido pelo parque, revelaram duas aparições da espécie em janeiro de 2023.

A equipe técnica já conhecia a presença do animal por meio de vestígios encontrados na área, como pegadas e fezes. No entanto, esta é a primeira vez que câmeras registram o lobo-guará por imagem dentro da unidade de conservação.

Considerado vulnerável à extinção, o lobo-guará enfrenta ameaças principalmente pela perda de habitat nos biomas Cerrado e Mata Atlântica. A espécie contribui para a dispersão de sementes e para a manutenção da biodiversidade.

Para o gestor do Parque de Natureza Buraco do Padre, Alvaro Fernandes Dias Filho, o registro reforça a relevância das ações de conservação desenvolvidas. “Além de demonstrar a riqueza da fauna que habita a região, a imagem reforça que a gestão da visitação vem sendo realizada de forma responsável, permitindo que os animais continuem utilizando o ambiente de maneira natural e segura”, afirma.

Uma equipe técnica especializada cuida do monitoramento junto a uma bióloga responsável pela identificação e validação dos registros. A equipe instalou as câmeras em pontos estratégicos para mapear a fauna local, registrar diferentes espécies e acompanhar seus hábitos no ambiente natural.

Além disso, as informações coletadas ajudam a ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade presente no parque e servem de base para ações de manejo e preservação.