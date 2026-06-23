Mega rotatória promete desafogar ligação entre Rodovia da Uva e Contorno Norte

O Governo do Paraná publicou o resultado da licitação para a duplicação da Rodovia da Uva (PR-417). A proposta sinaliza mais um passo para resolver um dos principais gargalos na Região Metropolitana de Curitiba. O trecho concentra intenso fluxo de veículos de passeio e também caminhões. Além da duplicação, o projeto prevê uma reestruturação completa do entroncamento com o Contorno Norte de Curitiba (PR-418), em Colombo.

O local ganhará uma nova rotatória para organizar o tráfego de veículos que acessam o contorno e integrar a futura pista duplicada. O novo trecho busca reduzir conflitos de circulação e melhorando a fluidez do trânsito.

A obra utilizará a técnica de whitetopping, que consiste na aplicação de concreto sobre o pavimento asfáltico existente. A nova pista também utilizará pavimento de concreto em toda a sua extensão. Solução de maior durabilidade, essa tecnologia se usa em corredores com circulação de veículos pesados, pois oferece maior resistência ao desgaste e reduz deformações causadas pelo excesso de carga.

Reestruturação começa em Curitiba

O trecho contemplado pelas obras começa na Rua Theodoro Makiolka, em Curitiba, e segue até o entroncamento com a PR-418, em Colombo. No ponto inicial, o cruzamento atual será substituído por um viaduto de passagem inferior, eliminando conflitos entre os fluxos de veículos.

Ao longo do percurso, o projeto prevê ainda a construção de outros três viadutos. Um deles ficará na altura da Rua Lauro Dromlewicz; outro substituirá a atual rotatória de acesso à Rua Odonis Bighi; e um terceiro ficará nas proximidades da Rua Francisco Manika. Confira, abaixo, como será a obra:

Além disso, está previsto o alargamento da ponte sobre o Rio Atuba para acomodar as novas pistas e vias marginais. O projeto indica também a construção de uma passarela para pedestres nas proximidades da Rua Mathias Valesco.

Quando começam as obras?

O vencedor da licitação foi o Consórcio Ivaí-Setep (Rodovia da Uva), formado pelas empresas Ivaí Engenharia de Obras S.A. e Setep Construções S.A. A proposta apresentada foi de R$ 200,4 milhões, com prazo de execução de 630 dias, o equivalente a aproximadamente 21 meses.

O contrato seguirá o modelo integrado, no qual o mesmo consórcio ficará responsável tanto pela elaboração do projeto executivo quanto pela execução das obras. Com a publicação do resultado, inicia-se agora o prazo legal para apresentação de recursos pelas demais participantes da licitação.

Após a análise dos eventuais questionamentos e das contrarrazões, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) poderá homologar o resultado e avançar para a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço, data que marca o início do prazo.