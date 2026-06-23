Atropelamento interdita BR-116: veja quais trechos evitar hoje no Paraná

O trânsito nas rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná apresenta fluxo moderado a intenso nesta terça-feira (23/06/2026), dentro do padrão esperado para um dia útil. As maiores retenções se concentram nos acessos à Região Metropolitana de Curitiba e nos trechos com obras em andamento.

Rodovias Federais (BRs)

BR-116

Atenção redobrada na Região Metropolitana de Curitiba devido a um atropelamento que provoca interdição parcial da pista. O trânsito flui com lentidão no local e motoristas devem seguir a sinalização das equipes de atendimento.

BR-277 (Sentido Litoral)

Fluxo sem bloqueios significativos. Houve registro de neblina isolada em pontos da Serra do Mar, exigindo redução de velocidade e maior distância de segurança entre veículos.

BR-277 (Sentido Interior)

Tráfego moderado entre Curitiba e Guarapuava. O principal ponto de atenção segue sendo a Serra da Esperança, onde a baixa visibilidade causada pela neblina pode dificultar a condução.

BR-376

Movimento constante na ligação entre Curitiba, Campos Gerais e o Norte do estado. Obras de infraestrutura em alguns segmentos geram bloqueios parciais e eventuais retenções.

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-407 (Acesso ao Litoral)

Tráfego tranquilo durante a manhã e início da tarde, sem registros de congestionamentos relevantes.

Rodovias do Interior

Diversos trechos seguem com obras de manutenção, recuperação de pavimento e duplicação. Motoristas podem encontrar operações de Pare e Siga em pontos das regiões Norte, Campos Gerais e Centro-Sul do estado.

Obras e Intervenções

As concessionárias que administram as rodovias paranaenses mantêm frentes de trabalho em diferentes regiões do estado. Os serviços incluem recuperação asfáltica, ampliação de capacidade, manutenção de dispositivos de segurança, limpeza de drenagem e roçadas, podendo ocasionar interdições parciais de faixas ao longo do dia.