Cães policiais causam prejuízo milionário ao crime no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os cães farejadores da Polícia Militar do Paraná se consolidaram como verdadeiros pesadelos para o crime organizado, provocando um rombo de R$ 903,6 milhões nas finanças das facções desde 2023. O faro apurado dos animais, combinado com o treinamento de excelência dos policiais, transformou-se em peça-chave na segurança pública do Estado.

Em 2023, as equipes especializadas bateram recordes ao apreender 98,6 toneladas de maconha, 832,8 quilos de cocaína e 273 armas de fogo, causando um prejuízo de R$ 265,3 milhões aos criminosos.

No ano seguinte, mesmo com números um pouco menores – 53,9 toneladas de maconha e 699,4 quilos de cocaína -, o impacto financeiro foi ainda maior: R$ 278,3 milhões. A redução nas apreensões reflete o enfraquecimento das organizações criminosas, que tiveram sua logística comprometida pela forte ação policial no ano anterior.

+ Leia mais Estação-tubo na Victor Ferreira do Amaral tem data para voltar a funcionar

Os policiais de quatro patas não deram trégua em 2025. No primeiro semestre, os números já impressionam: 60 toneladas de maconha, 1,2 tonelada de cocaína e 316 armas de fogo retiradas das ruas em 1,3 mil ocorrências. O prejuízo ao narcotráfico? Mais de R$ 360 milhões, estabelecendo novo recorde.

O Sistema de Manutenção com Cães (SMC) da PMPR é o responsável por esse combate ao crime. Coordenado pela Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC), unidade subordinada ao Comando de Missões Especiais (CME), o sistema conta com 27 Canis Setoriais estrategicamente posicionados, garantindo que o apoio especializado chegue rapidamente a qualquer ponto do Estado.

“Cada apreensão é a materialização da sinergia perfeita entre o policial e seu cão. Treinamos incansavelmente não apenas para encontrar o ilícito, mas para garantir que nossas equipes em campo tenham a vantagem tática. O cão sempre nos apoia em operações e com sua capacidade olfativa alcança o que a tecnologia e o olho humano não conseguem, tornando nossas operações mais seguras e eficientes”, explica o capitão Marcelo Hoiser, comandante da CIOC.

Batalhão canino com quase 100 cães

O sucesso operacional e a crescente demanda por essa modalidade de policiamento validaram a necessidade de expandir e modernizar a força canina. Atendendo a essa visão estratégica, o Governo do Estado investiu, no início deste ano, na aquisição de 93 novos cães para as forças de segurança.

Desse contingente, 53 foram destinados à Polícia Militar, um reforço que visa não só manter, mas ampliar a capacidade de detecção de drogas, armas e explosivos. Os novos animais passarão por um rigoroso processo de seleção e treinamento antes de serem integrados às equipes, garantindo a excelência e resultados à segurança pública do Paraná.