Buscas por adolescente levado por correnteza no Paraná chegam ao 4º dia

As buscas por um adolescente de 17 anos que desapareceu no mar em Pontal do Paraná, no Litoral do estado, chegaram ao quarto dia nesta sexta-feira (6/3). Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem desapareceu na tarde de terça-feira (3/3), no Balneário Marissol.

De acordo com os bombeiros, o adolescente entrou no mar acompanhado de dois amigos em um trecho sem proteção de guarda-vidas, classificado como área de bandeira preta, que indica alto risco para banhistas. Pouco depois, os três foram arrastados por uma corrente de retorno e começaram a se afogar.

Os dois amigos foram resgatados após o acionamento das equipes de socorro. Já o adolescente de 17 anos acabou submergindo e, desde então, não foi mais localizado. A ocorrência foi registrada pouco depois das 16h30 na terça.

Desde o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas diárias na região. As operações contam com apoio de viaturas posicionadas ao longo da orla, além do uso de moto aquática, drone e helicóptero. As varreduras se concentram no trecho entre as praias de Ipanema e Pontal do Sul.

Para esta sexta-feira (6/3), estão previstas novas buscas de superfície durante a manhã, com apoio de motos aquáticas e rondas. No período da tarde, as equipes devem retomar o uso de drones e do helicóptero para ampliar a área de procura no mar e na faixa de areia.