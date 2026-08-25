BR-373: quatro sobreviventes recebem alta uma semana após acidente que matou 23 pessoas

Quatro sobreviventes do acidente que matou 23 pessoas na BR-373, em Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná, já receberam alta médica. Uma semana após a tragédia, apenas uma vítima, um homem de 63 anos, permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HU-UEPG).

O acidente aconteceu no quilômetro 209 da rodovia. Segundo a perícia, o caminhão estava na pista contrária no momento da colisão com o ônibus, que seguia em direção à Região Metropolitana de Curitiba. A força do impacto teria lançado o ônibus para o acostamento. Ainda não é possível determinar, porém, se o motorista tentou desviar do caminhão ou se algum dos condutores dormiu ao volante.

Segundo informações do Bom Dia Paraná, da RPC TV, receberam alta dois homens, de 22 e 49 anos, uma mulher de 21 anos e uma criança de 6 anos. As vítimas devem ser ouvidas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nos próximos dias, como parte da investigação sobre as causas do acidente.

A missa de sétimo dia em memória das 23 vítimas será realizada nesta terça-feira (25), às 19h30, na Matriz da Paróquia Santo Antônio, em Imbituva. Entre os mortos estavam 13 mulheres, oito homens e duas crianças.

Como está a investigação?

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) começa a ouvir, nesta terça-feira (25), testemunhas do acidente. A identidade de quem será ouvido nesta primeira etapa não foi divulgada. Os depoimentos devem ajudar os investigadores a esclarecer as circunstâncias da colisão e confrontar as diferentes informações reunidas até o momento.

A investigação também conta com imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais e postos de combustíveis da região. Os vídeos foram coletados pelas equipes e encaminhados para análise da perícia técnica em Curitiba. O material poderá ajudar a reconstruir os momentos que antecederam a colisão e esclarecer a trajetória dos veículos.

Os investigadores também já identificaram a empresa responsável pela gestão do caminhão envolvido no acidente. Um ofício foi encaminhado à empresa para solicitar esclarecimentos sobre o veículo e as circunstâncias da viagem. Os proprietários também devem ser chamados para prestar depoimento ao longo da investigação.