Vazamento de óleo atinge galerias em Paranaguá; bombeiros descartam risco de explosão

O Corpo de Bombeiros mantém até esta terça-feira (14) o monitoramento nas galerias de água de chuva da Serraria da Rocha, em Paranaguá. Na última sexta-feira (10), um vazamento de um tanque dosador de óleo de xisto atingiu o local. Segundo a corporação, não há risco de explosão na área.

O Instituto Água e Terra (IAT) realiza investigação para avaliar a dimensão da contaminação. “A empresa responsável foi notificada e está colaborando com o processo”, informa o instituto. “Os responsáveis responderão de acordo com a legislação em vigor após o término da investigação”. Os trabalhos de contenção do produto e de lavagem das galerias seguem sendo executados pela empresa responsável pelo empreendimento, sob fiscalização do IAT.

Na sexta-feira (10), os bombeiros realizaram medições a cada uma hora para identificar a concentração de gás sulfídrico, extremamente inflamável, e avaliar se havia riscos de explosão. As medições continuaram ao longo do fim de semana; a cada quatro horas no sábado, e uma vez por período no domingo. O monitoramento será mantido até esta terça.

O trabalho de medição foi realizado em pontos da rede de drenagem afetada, incluindo bueiros próximos ao trilho do trem, nas ruas Manoel Ribas, Higino Pires, Claudionor Nascimento, José Martins dos Santos e na Avenida Bento Rocha.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informa que as todas as medições realizadas registraram “ausência de atmosfera explosiva“, e que em alguns pontos, foram encontrados índices baixos de gás sulfrídrico já nas primeiras avaliações de sexta-feira, que foram diminuindo até desaparecerem. “Desde a madrugada de sábado (11), todas as medições permaneceram com índices de explosividade e de H₂S zerados, demonstrando a normalização das condições monitoradas“, informa o comunicado.

O que diz a empresa

Em nota, a Cattalini Terminais Marítimos informa que identificou, na manhã de sexta-feira, vazamento em pequena quantidade de material utilizado pela empresa. “As equipes de emergência foram acionadas imediatamente e iniciaram os procedimentos de recolhimento, em conjunto com a empresa contratada. Os órgãos ambientais foram informados. As causas da ocorrência estão sendo apuradas pela empresa. O vazamento não atingiu o mar e não trouxe riscos à segurança e à saúde da comunidade. A Cattalini Terminais Marítimos reforça seu compromisso com a segurança das pessoas e a proteção ambiental, mantendo o irrestrito cumprimento das normas e legislações pertinentes.”



