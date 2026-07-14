Falta de água afeta dez bairros de Curitiba até quarta e atinge mais cidades do Paraná

Uma interrupção emergencial no fornecimento de energia elétrica afeta a distribuição de água em Curitiba e Campo Largo nesta terça-feira (14). A parada no sistema começou às 9h e deve se estender ao longo de todo o dia, com a normalização do abastecimento prevista de forma gradativa para a manhã de quarta-feira (15).

Na capital paranaense, a falta de água atinge diretamente dez bairros populosos. Em Campo Largo, na Região Metropolitana, quatro localidades também estão desabastecidas devido à mesma ocorrência elétrica. A Sanepar orienta a população a consumir água de maneira racional, priorizando a alimentação e a higiene pessoal.

Bairros afetados na Grande Curitiba

Curitiba: Bigorrilho, Campina do Siqueira, Cidade Industrial (CIC), Campo Comprido, Mossunguê, Augusta, Santo Inácio, Riviera, São Braz e Orleans.

Bigorrilho, Campina do Siqueira, Cidade Industrial (CIC), Campo Comprido, Mossunguê, Augusta, Santo Inácio, Riviera, São Braz e Orleans. Campo Largo: Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy, Cercadinho e Vila Torres 1.

Interior do Paraná registra interrupções por obras e manutenção

Além da Região Metropolitana, outras cidades do interior do estado enfrentam paradas temporárias programadas para esta terça-feira (14) em decorrência de melhorias na rede.

Santo Antônio da Platina

Os trabalhos tiveram início às 8h desta terça-feira (14). A parada ocorre devido a obras de interligação de um trecho da rede de distribuição, que precisou ser remanejada em virtude das obras de duplicação da rodovia BR-153.

A previsão de normalização do abastecimento na cidade é para o período da noite de hoje (14).

Bairros afetados: Jardins Eldorado, Silvestre, Colorado e Moralina.

Ivatuba

A distribuição de água foi interrompida a partir das 8h para a execução de obras e manutenções preventivas nas redes locais. O retorno gradual do fornecimento de água também está previsto para a noite desta terça-feira (14).

Ficou sem água? Reclame

Se você está sem água, o contato direto com a Sanepar pode ser feito pelo telefone 0800 200 0115, com atendimento disponível 24 horas. Para agilizar o registro da ocorrência, certifique-se de ter em mãos a sua conta de luz/água ou o número da matrícula do imóvel.

Como alternativa digital, a reclamação e a consulta de serviços podem ser realizadas por meio do aplicativo Minha Sanepar (disponível para Android e iOS) ou acessando o menu “Minha Sanepar” diretamente no site oficial da companhia.