O Paraná registrou nesta segunda-feira (11) mais 1.663 casos de coronavírus, elevando o total desde o início da pandemia para 471.201. A grande maioria, 74% (ou 350.073), já está recuperada da infecção. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

LEIA TAMBÉM – Em dois dias, Curitiba registra 1.111 novos casos e 21 mortes de coronavírus

Segundo o documento, foram contabilizados ainda 19 novas mortes causadas pela covid-19 – o número total chega a 8.695. As vítimas mais recentes são 7 mulheres e 12 homens, com idades variando de 34 a 82 anos. Há nos laboratórios 10.219 testes de coronavírus aguardando resultados.

A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para pacientes com a doença é de 82%, com 974 das 1.190 unidades ativadas em uso. No total, somando todas as modalidades de leitos, das redes pública e privada, o estado tem 2.647 internados com suspeita ou confirmação da covid-19.